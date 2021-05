Un criptico post su Instagram, ha scatenato una ridda di voci sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus: arrivano le prime interpretazioni

Il post su Instagram di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha portato a diverse interpretazioni sul futuro del fuoriclasse portoghese. Legato ai bianconeri fino al giugno 2022, con ingaggio pari a 31 milioni di euro netti a stagione, ‘CR7’ ha vissuto una stagione tra alti e bassi. Ma, nonostante questo, è riuscito a conquistare il titolo di capocannoniere con ventinove gol in Serie A. In ogni caso, le speculazioni su un possibile addio anticipato al club presieduto da Andrea Agnelli continuano a circolare con estrema insistenza. Dal Manchester United al Paris Saint-Germain, passando per soluzioni più esotiche fino alla clamorosa suggestione Roma, dove ritroverebbe José Mourinho dopo l’esperienza comune al Real Madrid, con la grande regia dell’agente di entrambi, Jorge Mendes.

A prescindere dalle possibili destinazioni future, quello che appare ogni giorno più chiaro è che il futuro di Cristiano Ronaldo sarà lontano dalla Juventus. È questo il pensiero del giornalista Luca Momblano che, dopo il post social del prodotto del vivaio dello Sporting Clube de Portugal: “È arrivato un feedback dal mondo Ronaldo, il post su Instagram rappresenta un primo passo verso l’addio – le sue parole a ‘Top Calcio 24’ – La traduzione che dobbiamo dare è che Ronaldo potrebbe davvero non essere più un calciatore della Juventus nella prossima stagione“. Dall’allenatore, con Pirlo in bilico, al mercato: sono giorni determinanti per conoscere i piani della Juventus, soprattutto in vista dell’assemblea Exor, la controllante del club, in programma il 27 maggio.