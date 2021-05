In Spagna rimbalzano alcune indiscrezioni su dei possibili malumori di de Ligt. Il difensore olandese vorrebbe lasciare la Juventus già questa estate

La Juventus all’ultimo respiro ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, con i 50 milioni dell’accesso alla massima competizione per club che faranno respirare le casse del club bianconero. Scongiurata la dipartita massa dei big a disposizione di Pirlo, anche se restano da decifrare le posizioni di Cristiano Ronaldo e Dybala. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, malumore de Ligt: c’è l’ombra del Barcellona

Tra questi, a sorpresa, potrebbe anche esserci un altro pilastro dello scacchiere della ‘Vecchia Signora’ come Matthijs de Ligt. Secondo quanto affermato in Spagna dalla trasmissione ‘Onze’ su ‘Esport 3’, il difensore olandese non sarebbe felice a Torino e avrebbe mandato dei chiari messaggi sul suo futuro per lasciare la Juve e cambiare maglia già questa estate. Alcune persone vicine a de Ligt affermerebbero che il giocatore ex Ajax ha sbagliato due anni fa preferendo il club bianconero alle altre big d’Europa, tra cui figurava soprattutto il Barcellona. E proprio il Barça sarebbe la metà preferita da de Ligt in caso di divorzio anticipato con la Juventus.

Il nazionale organze classe ’99 viene però ritenuto incedibile dalla dirigenza della Continassa, soprattutto dopo la qualificazione in Champions League. Per tentare la Juve servirà davvero un’offerta fuori mercato e non inferiore agli 80 milioni di euro.