Calciomercato Inter, Lautaro può dire addio: corsa a due, le cifre

Calciomercato Inter, gli scenari per la possibile cessione di Lautaro Martinez dopo il blitz in Spagna dell’agente

Giorni cruciali per il futuro dell’Inter, che dopo aver almeno momentaneamente stabilizzato la situazione societaria con il finanziamento da Oaktree di 275 milioni di euro ragiona sugli scenari per la prossima stagione. Tiene banco il futuro di Conte ma non solo, a fronte della giusta offerta possono partire anche i big e in tal senso il primo indiziato è Lautaro Martinez.

Nei giorni scorsi, l’agente di Lautaro è stato a Madrid. Una trasferta, si legge da ‘Tuttosport’, autorizzata dall’Inter. Dopo l’interessamento del passato da parte del Barcellona, ora fanno sul serio Real Madrid e Atletico Madrid. Inter che non vuole lasciare andare l’attaccante a cuor leggero e chiede 90 milioni di euro. Il Real ha messo sul piatto 60 milioni più il conguaglio di Hakimi, pari a 27 milioni. Da capire se anche i ‘Colchoneros’ metteranno sul piatto una contropartita tecnica di qualche tipo, l’Inter da parte sua preferirebbe soltanto cash per mettere a segno una super plusvalenza.