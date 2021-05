Sondaggio Twitter | Juventus, deciso il futuro di Cristiano Ronaldo e Pirlo!

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: il verdetto dei tifosi

Si è conclusa nel migliore dei modi la stagione della Juventus di Pirlo, che dopo il trionfo in Coppa Italia centra anche la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo comunque dato per scontato ad inizio stagione ed arrivato solo all’ultima giornata, in un’annata che resta nel complesso deludente per i bianconeri soprattutto in campionato e Champions. La società è ora chiamata a programmare la prossima stagione e i primi nodi da sciogliere sono quelli relativi all’allenatore e al futuro di Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Sondaggio Twitter | Ronaldo e Pirlo, il verdetto dei tifosi: via entrambi!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, secondo il 30,5% dei votanti la Juventus dovrebbe ripartire senza entrambi, salutando quindi sia Pirlo che Cristiano Ronaldo. Per il 25,2% il club bianconero dovrebbe invece dire addio solo all’attaccante portoghese, e sempre secondo il 25,2% dei votanti entrambi andrebbero confermati. Infine, il 19,1% dei votanti ripartirebbe senza Pirlo in panchina ma con CR7 ancora a guidare l’attacco. Staremo a vedere.