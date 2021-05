Si è conclusa anche l’ultima giornata del campionato di Serie A: arrivano le decisioni ufficiali del giudice sportivo, stangata a de Roon

Anche il 38esimo turno di Serie A si è concluso e il campionato è finalmente giunto al termine. Come di consueto, sono arrivate anche le decisioni ufficiali del giudice sportivo in merito all’ultima giornata. Maxi stangata per il centrocampista dell’Atalanta Marten de Roon, squalificato per quattro partite e multato di diecimila euro dopo l’espulsione rimediata contro il Milan. Il motivo, reso noto tramite un comunicato, consiste nell'”Aver, al 48esimo del secondo tempo, a gioco fermo, colpito volontariamente la nuca di un avversario con un pugno, senza conseguenze lesive e, per avere, all’atto del provvedimento di espulsione, spinto leggermente con l’avambraccio il direttore di gara”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco quali sono gli altri calciatori squalificati: Behrami (Genoa), Kyriakopoulos (Sassuolo), Toloi (Atalanta), Bani (Parma), Freuler (Atalanta), Hetemaj (Benevento), Lautaro Martinez (Inter), McKennie (Juventus) e Parolo (Lazio). Un turno anche per il tecnico del Verona Juric.

Emanuele Tavano