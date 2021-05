Le pagelle e il tabellino di Sassuolo-Lazio 2-0: disastro Parolo

Al Mapei Stadium il Sassuolo vince contro la Lazio anche grazie al rigore di Berardi, che ha raddoppiato la rete di Kyriakopoulos

SASSUOLO

Consigli 6,5 – Attento tra i pali. Si fa sentire con i difensori.

Toljan 6,5 – Chiude e imposta. Prezioso.

Chiriches 6,5 – Imperioso nel gioco aereo.

Ferrari 6,5 – Non bada per il sottile. Efficace.

Kyriakopoulos 5 – Tutto in una sera. Trova il gol con un missile angolato dalla distanza. Espulso per doppio giallo nella ripresa.

Maxime Lopez 6,5 – Raddoppia quando serve. Attivo.

Locatelli 6 – Metronomo del centrocampo. Bene anche negli inserimenti.

Berardi 7 – Tocca il pallone sulla punizione di seconda per Kyriakopoulos. Spiazza Strakosha sul rigore del 2-0.

Djuricic 6,5 – Quantità e qualità al servizio della squadra. Dal 57’ Traorè 6 – Si fa vedere anche in fase di non possesso.

Boga 6 – Dà filo da torcere ai difensori laziali. Dal 63’ Rogerio 6 – Forze fresche per la squadra.

Defrel 6 – Semina il panico nella difesa avversaria, ma la mira non è quella giusta. Dal 57’ Caputo 6,5 – Con il Sassuolo in 10 fatica ad ingranare. Si guadagna un penalty. Si divora il gol del 3-0.

All. De Zerbi 7 – Squadra concentrata e con le idee chiare.

LAZIO

Strakosha 5 – Non arriva sul mancino di Kyriakopoulos. Bene nelle uscite. Spiazzato dagli 11 metri. Si oppone a Caputo da pochi passi, evitando il 3-0.

Marusic 5,5 – Costretto agli straordinari quando il Sassuolo attacca.

Parolo 4 – Non è il suo ruolo naturale e si vede. Interviene su Caputo in area: manca il pallone e causa un calcio di rigore.

Radu 5 – Prova a cavarsela con l’esperienza.

Lazzari 6 – Corre su e giù senza sosta. Dall’87’ Armini s.v.

Akpa Akpro 4,5 – Gioca con sufficienza. Perde un pallone in attacco che spalanca una prateria a Caputo, bravo a conquistarsi il rigore. Dal 79’ Moro s.v.

Leiva 5 – Fa quello che può nel mezzo. Dal 79’ Escalante s.v.

Cataldi 6 – Mette ordine nel mezzo. Con l’ingresso di Fares si sposta a ridosso di Muriqi. Termina in match in regia. Utile e duttile. Dall’87’ Bertini s.v.

Lulic 5,5 – Ci mette impegno e dedizione. Uno degli ultimi ad arrendersi.

Correa s.v. Esce per infortunio al polpaccio dopo poco più di un quarto d’ora. Dal 18’ Fares 5 – Non lascia il segno.

Muriqi 5 – Prova ad impensierire Consigli con scarsi risultati. Spento.

All. S. Inzaghi 5 – Rinuncia a molti titolari e la squadra fatica a macinare gioco.

Arbitro Prontera 6 – Gara sempre in controllo. Giudica da rigore un intervento di Parolo su Caputo.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. A disp.: Pegolo, Turati, Marlon, Ayhan, Peluso, Muldur, Rogerio, Obiang, Traore, Bourabia, Caputo, Haraslin, Raspadori. All.: De Zerbi

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Muriqi. A disp.: Reina, Alia, Patric, Armini, Fares, Escalante, Bertini, Moro. All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Prontera (Sez. Bologna)

Reti: 10’ Kyriakopoulos (S), 77’ rig. Berardi (S)

Note: Ammoniti: Kyriakopoulos (S), De Zerbi (S), Parolo (L). Espulsi: Kyriakopoulos (S)