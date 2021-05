Roma, Mkhitaryan escluso dall’Armenia: “Le ragioni non mi convincono”

Il trequartista della Roma Mikhitaryan è stato escluso dalla lista dei convocati della nazionale armena: “Le ragioni non mi convincono”



Con un post su Twitter Henrikh Mkhitaryan informa i suoi followers della decisione del commissario tecnino dell’Armenia di escluderlo dalla lista dei convocati per le prossime partite della Nazionale. Il trequartista della Roma, che ieri ha firmato il pareggio per i suoi nella gara contro lo Spezia che è valsa alla squadra di Fonseca la qualificazione in Conference League, è anche il capitano della selezione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

“Con mia sorpresa – inizia il trequartista della Roma Henrikh Mkhitaryan su Twitter -, sono stato informato dallo staff tecnico della Nazionale armena che, per qualche motivo, non sono stato convocato per le prossime partite”. E poi l’attacco, seguito dai soliti auguri di rito ai compagni: “Le ragioni ufficiali fornite non mi convincono. Auguro comunque buona fortuna ai nostri ragazzi per le partite che verranno”.

To my suprise, I’ve been informed by the coaching staff of the Armenian National Team that, for whatever reasons, I wasn’t called up for the upcoming games. The provided official reasons aren’t convincing to me. I wish however the best of luck to our boys in the matches to come.

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) May 24, 2021