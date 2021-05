Italia Under 21 | I convocati di Nicolato per gli Europei

L’elenco completo dei convocati dell’Italia Under 21 di Paolo Nicolato in vista dell’Europeo di categoria. Si riparte dal Portogallo

Paolo Nicolato ha diramato la lista dei convocati per la fase finale dell’Europeo Under 21. Si riparte, il 31 maggio, dai quarti di finale, con l’Italia chiamata a sfidare il Portogallo. Spiccano le assenze di Marchizza, Tonali e Frabotta, out per squalifica, e Gabbia, infortunato. C’è invece Giacomo Raspadori, che in questo momento, è aggregato alla Nazionale maggiore di Roberto Mancini ma pronto a volare con gli azzurrini in Slovenia.

Ecco l’elenco completo dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina).



Difensori: Raoul Bellanova (Delfino Pescara), Pietro Beruatto (Vicenza), Enrico Delprato (Reggina), Matteo Lovato (Hellas Verona), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Alessandro Vogliacco (Pordenone), Gabriele Zappa (Cagliari).



Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa).

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari).