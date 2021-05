Italia, il ritiro azzurro diventa di 32 giocatori: annuncio ufficiale sulla defezione di uno dei calciatori di Mancini

La Nazionale italiana è in ritiro in vista degli Europei. Gli azzurri di Mancini, venerdì, scenderanno in campo contro San Marino per la prima amichevole di preparazione alla rassegna continentale. Il ritiro, però, si svolgerà con 32 giocatori e non con 33.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Italia Under 21 | I convocati di Nicolato per gli Europei

La FIGC, in una nota, ha infatti annunciato la defezione di Manuel Lazzari. Il calciatore della Lazio non prenderà parte al ritiro per ‘motivi personali’ non meglio precisati.