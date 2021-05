Coronavirus, bollettino 24 maggio: 2.490 nuovi casi e 110 morti

Coronavirus, bollettino 24 maggio: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.490 i nuovi positivi, in calo rispetto ai 3.995 di ieri, con 107.481 tamponi effettuati. Così facendo il numero di persone che hanno contratto il Covid dall’inizio della pandemia sale a 4.194.672. Purtroppo vanno registrati anche 110 decessi per un totale di 125.335 vittime. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Le persone guarite o dimesse delle ultime 24 ore sono 7.032 per un totale di 3.792.898, mentre gli attuali positivi sono in tutto 276.439. Per ciò che concerne il tasso di positività è pari al 2,3%, in peggioramento rispetto all’2,2% di ieri. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -211 rispetto a ieri (totale di 8.950 ricoverati). In terapia intensiva sono -28, per un totale di 1.382.