Calciomercato Sassuolo, Caputo rinnova | Comunicato UFFICIALE

Il Sassuolo ha rinnovato il contratto a Francesco Caputo, come reso noto dal comunicato ufficiale apparso sul sito del club

Con la vittoria ottenuta in casa contro la Lazio, il Sassuolo si è confermato all’ottavo posto in classifica. La Conference League è sfumata solo in extremis per il pareggio della Roma al Picco contro lo Spezia, grazie alle reti di El Shaarawy e Mkhitaryan. Un rendimento di alto livello quello della squadra neroverde, grazie all’apporto di Roberto De Zerbi che ha potuto contare su calciatori come Francesco Caputo.

Ed è proprio su Caputo che il Sassuolo ha intenzione di puntare i prossimi anni. E’ arrivato il rinnovo del contratto del centravanti, ecco il comunicato ufficiale: “Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Francesco Caputo (1987, attaccante) fino al 30 Giugno 2023”.