Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio il prossimo anno: sì di Lotito alla cessione, ma beffa per la Juventus

Milinkovic-Savic può lasciare la Lazio in quest’estate. Dopo essere rimasto a dispetto delle offerte nelle scorse sessioni di calciomercato, potrebbe essere arrivato il momento del trasferimento. Secondo quanto riferisce ‘donbalon.com’, Claudio Lotito avrebbe già parlato con il calciatore, dando il via libera alla sua cessione. Un addio non certo economico: il patron della Lazio chiede almeno sessanta milioni di euro per lasciar partire uno dei gioielli biancocelesti, cifra che potrebbe salire anche ad ottanta milioni di euro. Il tutto però dietro ad una condizione: Milinkovic-Savic non dovrà finire alla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Lazio, sì alla cessione di Milinkovic-Savic: no alla Juve

Sarebbe questa la condizione fissata dal patron della Lazio per dare il via libera alla cessione di Milinkovic-Savic. A questo punto per il serbo potrebbe finire all’Atletico Madrid di Simeone, fresco vincitore della Liga. Sui Colchoneros non c’è nessun divieto: semaforo verde quindi per il possibile trasferimento in Spagna per il 26enne nato a Lleida. L’Atletico dovrà però vedersela con le altre big interessate al calciatore: dal Real al Manchester United e al Psg.