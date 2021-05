Calciomercato Juventus, casting per il dopo Pirlo | Spunta Emery

La Juventus riflette sul futuro di Andrea Pirlo in panchina. Partito il casting in caso di addio e spunta anche un nome spagnolo

La risposta attesa dalla Juventus è arrivata nella serata di ieri a Bologna con un ‘assist’ da Napoli. I bianconeri vincendo agevolmente contro la squadra di Mihajlovic, e approfittando del mezzo passo falso della squadra di Gattuso, hanno strappato il pass per la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo minimo che insieme alle vittorie in Supercoppa e Coppa Italia ha ridato lustro alla stagione da esordiente in panchina di Andrea Pirlo. Il futuro della guida tecnica del club di Agnelli è però tutt’altro che sereno e deciso. L’interrogativo che attanaglia infatti in questo momento la Juventus riguarda proprio la panchina e l’eventuale prosieguo o meno con Pirlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, disagio Ronaldo | “Non accadeva dai tempi di Baggio”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, indizi su Allegri | La sua strategia e l’intreccio in Serie A

Calciomercato Juventus, tra Pirlo ed un cambio di panchina: i possibili eredi

L’ultima settimana ha fatto lievitare leggermente le quotazioni dello stesso Andrea Pirlo per una eventuale permanenza, ma i nomi intorno alla panchina bianconera continuano a non mancare. L’edizione odierna de ‘La Stampa’ ha sottolineato ancora una volta come siano diversi i profili passati al vaglio in caso di cambio della guardia. Da Zidane, che però è tentato anche dalla Nazionale francese, ad Allegri che piace al Real Madrid e al Napoli, fino a Gasperini e alla suggestione Gennaro Gattuso dopo il suo addio agli azzurri. Spunta però anche un candidato a sorpresa proveniente dalla Liga. Si tratta di Unai Emery, allenatore spagnolo del Villarreal che dopo un’esperienza rivedibile all’Arsenal ha ritrovato la verve giusta in patria sulla panchina del ‘Sottomarino giallo’, portato fino ad una finale di Europa League da giocare mercoledì sera contro il Manchester United. Bisbigli e sondaggi effettuati a quanto pare dalla Juventus per l’ex allenatore del Siviglia.