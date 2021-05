Calciomercato Juventus, i bianconeri inseguono un obiettivo in attacco che però sta per sfumare: vicini al rinnovo di contratto

Juventus che pianifica con attenzione le mosse sul prossimo mercato. La qualificazione in Champions League conquistata sul filo di lana ha dato un po’ di respiro ai bianconeri, che possono guardare al futuro con maggiore ottimismo. Ora è il momento di andare a caccia di rinforzi sul mercato. Paratici guarda soprattutto all’attacco, dove però un vecchio obiettivo rischia di sfumare.

Calciomercato Juventus, Dembele più lontano: verso il rinnovo con il Barcellona

Secondo il ‘Mundo Deportivo’, infatti, Ousmane Dembele può restare al Barcellona. I catalani intendono assolutamente trattenere l’attaccante esterno francese, il cui contratto scade nel 2022. La testata spagnola riferisce di contatti tra il club e l’agente del giocatore per incontrarsi quanto prima e definire le condizioni per il rinnovo dell’attuale accordo. Nel corso della stagione, il Barcellona è passato dal voler rinnovare il contratto per strappare un prezzo più conveniente per la sua cessione a ritenerlo indispensabile. Koeman intende puntare su di lui anche per il futuro. Corsa che dunque per la Juventus si fa sempre più in salita.