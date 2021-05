Secondo Damiano Er Faina, la Fiorentina avrebbe presentato un’offerta per affidare la panchina a Simone Inzaghi

Il futuro di Simone Inzaghi resta tutto da scrivere. Il tecnico italiano, incontrerà a breve Claudio Lotito. A giorni, dunque, si capirà se le parti continueranno insieme: le offerte per Inzaghi, però, non mancano. Il suo nome, nell’ultimo periodo, è stato accostato a diverse squadra. Resta un’idea della Juventus ma attenzione alla possibilità Inter, qualora dovesse andar via Antonio Conte.

Per Inzaghi, inoltre, potrebbe aprirsi una nuova strada, quella che lo porterebbe alla Fiorentina. Il club viola, come riferito da Damiano Er Faina, a CALCIOMERCATO SHOW, avrebbe presentato un’offerta per il tecnico. La Fiorentina, come raccontato, si sta attivando alla ricerca di un nuovo allenatore: si guarda a Juric, Fonseca e Gattuso.