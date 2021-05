La Juventus deve scegliere l’allenatore del prossimo anno, intreccio con il Real Madrid: si fa largo un debuttante, via libera ai bianconeri

Intreccio di panchine: Juventus e Real Madrid riflettono su quel che sarà la guida tecnica per prossimo anno. Pirlo e Zidane non sono sicuri di rimanere, Allegri è alla finestra per entrambe le panchine e non sono escluse scelte a sorprese. Saranno giornate di attesa perché la prima mossa potrebbe portare conseguenze a catena. A rompere gli indugi potrebbe essere proprio il Real Madrid. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Secondo quanto riferisce ‘sport.es’, Florentino Perez spera sempre di convincere Zidane a restare, ma intanto si guarda intorno alla ricerca di un eventuale successore. Allegri è tra i candidati, con il viaggio del suo agente a Madrid, ma ci sono voci anche su Antonio Conte, senza dimenticare la soluzione interna Raul. Attenzione però anche ad un’altra pista che porta ad un debuttante nella Liga: Xabi Alonso. Il quotidiano spagnolo spiega che la candidatura dell’ex centrocampista è in rialzo.

Calciomercato Juventus, Real su Xabi Alonso

Florentino Perez è rimasto in buon rapporto con il tecnico di Tolosa e sarebbe pronto a affidargli la squadra, con una scommessa come fatta dal Barcellona ai tempi di Guardiola. Un’idea già balenata nella mente del presidente del Real all’inizio di questa stagione quando Zidane era a rischio esonero.

Ora la candidatura potrebbe riproporsi ed avere riflessi anche sulla Juventus. Con Xabi Alonso al Real Madrid, i bianconeri avrebbero via libera per Allegri e Zidane: per quest’ultimo c’è da considerare però anche la soluzione Francia.