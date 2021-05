Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe incrociarsi ancora con la Juventus, seppur non direttamente. Dalla Spagna cinque cedibili al Real Madrid in caso di arrivo dell’ex bianconero

Si è conclusa con la qualificazione alla prossima Champions League la stagione della Juventus di Andrea Pirlo che è in attesa di conoscere il proprio futuro. Tra i candidati alla successione eventuale paventati nei giorni scorsi c’è anche l’ex Massimiliano Allegri, che però è sempre nel mirino del Real Madrid. I ‘Blancos’ nonostante la vittoria nell’ultima giornata contro il Villarreal non sono però riusciti a vincere la Liga, finita tra le mani dei cugini dell’Atletico. Il prossimo sarà quindi un anno di ricostruzione per il club presieduto da Florentino Perez pronto a fare una vera e propria ‘pulizia’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Allegri al Real: doppio assist alla Juventus

Dalla Spagna sperano che Allegri possa ricoprire le stesse orme di Carlo Ancelotti al Real. Secondo quanto sottolineato da ‘DiarioGol.com’ con l’arrivo del tecnico toscano ci sarebbe anche una lista stilata di calciatori in uscita. Primo fra tutti Sergio Ramos che non dovrebbe rinnovare l’accordo e potrebbe finire al Siviglia dopo l’affievolirsi della pista PSG. Cessione anche per Marcelo, reduce da un’altra annata ampiamente sottotono, e Mariano Diaz, che non ha mai convinto.

Chiudono il quadro due calciatori che invece sono stati spesso e volentieri accostati alla stessa Juventus. Si tratta di Raphael Varane e dello spagnolo Isco. Il difensore francese è sulla lista trasferibili e sono previste offerte per circa 70 milioni di euro. Questo il prezzo fissato al momento sul numero 5 del Madrid con il Manchester United su tutte pronte a lanciare l’assalto. Insieme a lui potrebbe infine partire anche Isco non più desiderato a Madrid nonostante inizialmente si fosse ipotizzata una nuova chance con senza Zidane in panchina. Il Real proverà ad ottenere cash dalla sua cessione nonostante un prezzo crollato sui 30 milioni circa dopo le ultime deludenti annate. La Juventus osserva la situazione.