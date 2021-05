Voti e tabellino del primo tempo di Spezia-Roma, match valido per la 38esima e ultima giornata della Serie A 2020/21

La Roma va al riposo sotto di due gol e fuori dall’Europa. Lo Spezia già salvo si mangia i giallorossi in una prima frazione senza storia che la squadra di Fonseca è fortunata a chiudere con questo svantaggio. La difesa è completamente in bambola, peccato che che anche tutti gli altri non siano da meno. L’unico che prova a sbattersi è El Shaarawy, per il resto disarmante. Benissimo lo Spezia, che va al triplo e gioca benissimo, con qualità nettamente superiore.

ROMA

Fuzato 5,5

Karsdorp 4

Mancini 4,5

Kumbulla 3

Santon 4

Cristante 4

Darboe 5

El Shaarawy 5,5

Pedro 4,5

Mkhitaryan 4

Mayoral 4

All.: Fonseca 3