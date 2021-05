SONDAGGIO CM.IT – Calciomercato Juventus, Morata o nuovo bomber: tutto in bilico!

Calciomercato Juventus, situazione tutta da decifrare in bianconero per l’attacco: Morata in bilico, i nomi per la sua successione

Ultimi 90 minuti prima delle valutazioni per il futuro in casa Juventus, che in realtà sono già iniziate da un po’. Bianconeri che devono dare il massimo stasera in casa del Bologna per provare a regalarsi la Champions, poi dovranno riflettere su ciò che sarà. A cominciare dal destino di Pirlo, fino a possibili addii eccellenti. Uno dei giocatori maggiormente in bilico è Morata: Juve che dovrebbe versare all’Atletico Madrid 10 milioni di euro, per prolungare il prestito dell’attaccante spagnolo. Cosa che qualche tempo fa sembrava scontata, oggi non più, nonostante Morata abbia messo a segno 18 gol totali in stagione.

Calciomercato Juventus, futuro Morata: grande indecisione

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter in un sondaggio quale sarebbe l’opzione migliore per l’attacco bianconero per la prossima stagione, se confermare Morata oppure investire su un altro nome. Sondaggio tiratissimo e che evidenzia la grande incertezza sul tema tra i tifosi bianconeri: vince Kean, ma di pochissimo (26,6%) sull’opzione di una permanenza dello spagnolo (25,9%). Altrettanto vicina nelle preferenze l’ipotesi di puntare su Depay o Milik (23,9%).