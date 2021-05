Serie A, Inter-Udinese 5-1: Conte chiude in bellezza, altro record!

Conte chiude in bellezza il campionato di Serie A con un altro record, Inter-Udinese finisce 5 a 1

L’Inter chiude con una ‘manita’ all’Udinese il suo straordinario cammino in Serie A. Nella gara odierna valevole per l’ultima giornata di campionato, i nerazzurri hanno avuto vita facile sin dall’inizio, quando Young ha superato Musso con uno scavetto al minuto 7. Le altre reti portano invece le firme di Eriksen, Lautaro Martinez, Perisic e Lukaku. Per i friulani l’unico gol lo ha realizzato Pereyra su calcio di rigore. Con questo risultato, i ragazzi di Conte hanno eguagliato un altro record, avendo gli scontri diretti a favore con tutte le squadre del torneo, evento che non accadeva dal lontanissimo 1929-1930.

Inter-Udinese 5-1: 7′ Young (I), 44′ Eriksen (I), 56′ Lautaro (I), 64′ Perisic (I), 72′ Lukaku (I); 79′ Pereyra (U)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 91* punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria* 52; Verona 44; Genoa* 42; Bologna 41; Udinese* e Fiorentina* 40; Spezia 38; Cagliari* 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone* 23; Parma* 20

*una partita in più