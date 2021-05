Sassuolo-Lazio, Inzaghi sul futuro | “Incontro con la società”

Le parole di Simone Inzaghi sul futuro dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 2-0: il tecnico incontrerà il club

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 2-0. Ecco le sue parole sul futuro: “Mercoledì ci sarà un incontro con la società, anche l’anno scorso prima del Covid-19 si parlava del rinnovo. Dopo sedici mesi posso aspettare altri tre giorni, perché è la Lazio. In altre situazioni non lo avrei fatto, ma sono stati cinque anni uno migliore dell’altro. Ho ereditato una squadra ottava e adesso siamo da cinque anni in Europa”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Verona, Juric sbotta | “Comportamento inaccettabile!”

Continua Inzaghi: “Abbiamo vinto tre trofei e siamo arrivati avanti a delle corazzate. Si sa la Lazio cosa rappresenta per me, nonostante la scadenza sono sempre andato avanti e ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi meravigliosi, che non hanno ascoltato le voci e i rinnovi slittati. Mi prendo questo sesto posto con rammarico, ma sono state fatte cose buone”.