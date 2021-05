Pagelle Napoli-Verona, i voti del primo tempo: Gunter giganteggia

I voti della sfida dello stadio ‘Maradona’ fra Napoli e Verona, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A

Partita difficile per il Napoli, che ha trovato di fronte un Verona tutt’altro che in disarmo nonostante gli zero obiettivi di classifica. Gialloblu che lottano su ogni pallone, partenopei nervosi e irritati che non trovano lo spiraglio per colpire e si innervosiscono sempre di più. Particolarmente in difficoltà Zielinski e Di Lorenzo, con quest’ultimo che sbaglia anche i passaggi più elementari, mentre Osimhen sembra lasciato troppo solo. Al contrario il suo marcatore di giornata, Gunter, per il momento fa una gran bella figura.

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 5

Manolas 6,5

Rrahmani 6,5

Hysaj 5,5

Fabiàn 6

Bakayoko 5,5

Lozano 5,5

Zielinski 5

Insigne 5,5

Osimhen 5

VERONA

Pandur 6

Ceccherini 6,5

Gunter 7

Dimarco 6

Faraoni 6,5

Dawidowicz 6 (Dal 40′ Udogie sv)

Ilic 6,5

Lazovic 6,5

Bessa 6

Zaccagni 6

Kalinic 6