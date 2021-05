Pagelle Bologna Juve: voti, tabellino e marcatori del match del Dall’Ara, valido per l’ultima giornata di Serie A

Goleada Juve al Dall’Ara di Bologna e qualificazione in Champions League. Il pareggio del Napoli consente ai bianconeri di agguantare il quarto posto in classifica grazie al 4-1 contro i rossoblù. Sblocca Chiesa, il raddoppio è di Morata al termine di una grande azione di Dybala. Di Rabiot il tris della squadra di Pirlo, mentre nella ripresa arriva la doppietta di Morata. Sugli scudi anche Kulusevski. Ecco i voti del match. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

BOLOGNA

Skorupski 5,5

Tomiyasu 5

Medel 4,5 – Dal 58′ Antov 5,5

Soumaoro 5

De Silvestri 5 – Dal 68′ Faragò 6

Schouten 5 – Dall’80’ Baldursson s.v.

Svanberg 5,5

Skov Olsen 5 – Dal 57′ Orsolini 6

Vignato 5,5 – Dal 57′ Sansone

Barrow 5

Palacio 5,5

All. Mihajlovic 4,5

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Dal 68′ Pinsoglio

Cuadrado 6,5

De Ligt 6,5 – Dal 46′ Bonucci 6

Chiellini 6,5 – Dal 58′ Arthur 6

Alex Sandro 6

Kulusevski 7

Danilo 6 – Dal 67′ Bernardeschi 6

Rabiot 7

Chiesa 7 – Dal 58′ McKennie 6

Dybala 7

Morata 7,5

Arbitro: Valeri 6

TABELLINO

BOLOGNA-JUVENTUS 1-4: 6′ Chiesa, 29′, 48′ Morata, 45′ Rabiot, 85′ Orsolini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel (57′ Antov), Soumaoro, De Silvestri (68′ Faragò); Schouten (80′ Baldursson), Svanberg; Olsen (57′ Orsolini), Vignato (57′ Sansone), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. A disp. Urbanski, Mbaye, Juwara, Poli, Ravaglia, Baldursson, Da Costa

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny (68′ Pinsoglio); Cuadrado, De Ligt (46′ Bonucci), Chiellini (58′ Arthur), Alex Sandro; Kulusevski, Danilo (67′ Bernardeschi), Rabiot, Chiesa (58′ McKennie); Dybala, Morata. All. Pirlo. A disp. Buffon, Demiral, Frabotta, Fagioli, Cristiano Ronaldo, Felix Correia

Arbitro: Valeri (Sez. di Roma 2)

Ammoniti: 37′ Morata (J), 44′ Medel (B)

Espulsi: –