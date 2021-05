Napoli-Verona, Gattuso contro Juric

Clima teso allo stadio Maradona dopo il gol di Rrahmani: Gennaro Gattuso non ha avuto parole dolci per Juric

In corso in questi momenti la partita tra Napoli e Verona, decisiva nella lotta alla conquista della Champions League. Milan e Juventus sono in vantaggio rispettivamente contro Atalanta e Bologna. Al gol di Amir Rrahmani, che ha sbloccato la gara in favore dei partenopei, Gennaro Gattuso e Ivan Juric si sono ‘beccati’ facendo intervenire quasi tutti i componenti delle rispettive panchine.

Nello specifico, l’allenatore del Napoli ha detto nei confronti del collega degli scaligeri: “Hai rotto il ca… Ma un po’ di vergogna oh!“. C’è un clima abbastanza teso allo stadio Maradona, la posta in palio è molto alta.