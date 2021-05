Un pareggio che costa tantissimo al Napoli di Gennaro Gattuso che, visti i risultati di Juventus e Milan, è ufficialmente fuori dalla prossima fase a gironi di Champions

Una serata davvero horror per il Napoli che, nonostante gli ampi favori del pronostico, non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro il Verona di Ivan Juric in quella che, nel prepartita, sembrava la gara più semplice delle tre in corsa per un posto nella prossima fase a gironi di Champions. Nel mirino dei tifosi, su Twitter, è finito l’allenatore degli azzurri, Gennaro Gattuso, descritto anche come “mediocre“.

ECCO ALCUNI TWEET

Ma quale partita della vita! Ma come fate a giustificare questo Napoli e soprattutto quel mediocre di Gattuso? — Giuseppe Nobili (@Peppe_Nobili) May 23, 2021

È chiaro ed evidente che il Gattuso stasera ha voluto dimostrare dove poteva arrivare e certamente non andrà via lasciando la Champions in dote ad altri i giocatori messi in campo lo dimostrano #NapoliVerona — Do ragione a tutti (Antonio) (@Doragioneatutt1) May 23, 2021

Capite perché Gattuso non è adatto? #NapoliVerona — Daredevil74 🇮🇹 (@Zaltan74) May 23, 2021

Ma che sta facendo gattuso? Ho le lacrime — carlotta (@_treacherous_13) May 23, 2021

scendo ufficialmente dal (carro creato da me stesso) di Gattuso — toore (@tooresaltato) May 23, 2021