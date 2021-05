Napoli-Verona, i convocati di Gattuso: doppia assenza in difesa

Sono 23 i convocati di Gattuso per Napoli-Verona di questa sera: assenti in difesa Koulibaly e Maksimovic

A caccia di un posto Champions League: un Napoli padrone del proprio destino sfida questa sera il Verona allo stadio Maradona per centrare la qualificazione alla massima competizione europea per club. Con una vittoria gli azzurri si qualificherebbero automaticamente, ma il pass potrebbe arrivare anche in caso di pareggio o sconfitta, purché la Juventus non vinca a Bologna. Nel frattempo per la sfida di questa sera, Rino Gattuso si affida a 23 giocatori. Il tecnico dovrà però fare a meno di Maksimovic e Koulibaly in difesa: entrambi infatti non sono a disposizione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I convocati:

Ospina, Meret, Contini; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Hysaj, Zedadka, Costanzo; Elmas, Demme, Zielinski, Bakayoko, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Politano, Insigne, Osimhen, Petagna, Mertens, D’Agostino.