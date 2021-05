Voti, pagelle e tabellino del primo tempo di Inter-Udinese, match di San Siro valevole per la 38° giornata del campionato di Serie A. Decidono al 45′ le reti di Young ed Eriksen

L’Inter parte subito forte e con Young sblocca il risultato già al 7′ dell’ultimo match di campionato contro l’Udinese. Scavetto vincente dell’esterno inglese a battere Musso, approfittando della dormita della difesa ospite sull’azione personale di Lautaro Martinez. Ritmi bassi per il resto della prima frazione, con la squadra di Gotti mai pericolosa dalle parti di Handanovic nonostante i ricami in mezzo al campo del solito De Paul. Sensi ko per infortunio, con Eriksen che ci mette una manciata di minuti per lasciare di sasso Musso su punizione e regalare il raddoppio alla formazione campione d’Italia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Supercoppa Italiana, squalificato | Salta Inter-Juventus

INTER

Handanovic 6

D’Ambrosio 6

Ranocchia 6,5

Bastoni 6

Hakimi 5,5

Vecino 5,5

Gagliardini 6

Sensi 6 (39′ Eriksen 6,5)

Young 7

Pinamonti 5,5

Lautaro Martinez 6

All. Conte 6

UDINESE

Musso 5,5

Becao 5

Bonifazi 5,5

Samir 6

Molina 5

De Paul 6,5

Walace 5,5

Stryger Larsen 6

Zeegelaar 6

Pereyra 6

Okaka 5

All. Gotti 5,5

Arbitro: Volpi 6

TABELLINO

INTER-UDINESE 2-0

7′ Young; 44′ Eriksen

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Gagliardini, Sensi (39′ Eriksen), Young; Pinamonti, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione: Radu, Padelli, Skriniar, de Vrij, Vidal, Barella, Perisic, Sanchez, Lukaku

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Stryger Larsen, Zeegelaar; Pereyra, Okaka. Allenatore: Luca Gotti

A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Rigo, Battistella, Makengo, Palumbo, Forestieri, Basha, Llorente

Arbitro: Volpi (sez. Arezzo)

VAR: Banti

Ammoniti: Lautaro Martinez (I)

Espulsi:

Note: recupero 2′