Gp Monaco, clamoroso: Leclerc non parte!

Colpo di scena prima del via del Gp di Monaco: problemi per Leclerc in fase di schieramento, sfuma la pole position della Ferrari

Delusione atroce per la Ferrari, che pregustava la pole position con Charles Leclerc a Montecarlo e la possibilità di correre per vincere il Gp di Monaco. Il pilota monegasco, però, ha avuto dei problemi al cambio nel giro di schieramento. In mattinata, il tutto sembrava essere stato scongiurato, dopo l’incidente rocambolesco di ieri. In uscita dal tunnel, però, problemi evidenti nell’inserire le marce. Niente pole position per lui e nemmeno partenza dai box: il cambio era stato già sostituito, problemi anche al semiasse, non risolvibili entro il via. A guidare il gruppo ci sarà dunque Verstappen, con Bottas e l’altra rossa di Sainz dietro di lui.