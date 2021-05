DIRETTA Serie A, Torino-Benevento 0-0 | Inizia il match – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra le squadre di Nicola e Inzaghi in tempo reale

Il Torino e il Benevento si affrontano in una gara priva di significati di classifica valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Grazie al pareggio nel recupero di martedì, i granata di Nicola sono già aritmeticamente salvi. Proprio a causa di quel risultato, invece, i giallorossi di Inzaghi sono stati condannati alla retrocessione in B. All’andata finì in parità 2-2. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Ujkani; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

BENEVENTO (3-5-2): Manfredini; Caldirola, Glik, Barba; Letizia, Improta, Hetemaj, Dabo, Foulon; Di Serio, Gaich. Allenatore: Filippo Inzaghi.

CLASSIFICA: Inter 91* punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria* 52; Verona 44; Genoa* 42; Bologna 41; Udinese* e Fiorentina* 40; Spezia 38; Cagliari* 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone* 23; Parma* 20

*una partita in più