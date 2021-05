DIRETTA Serie A, Spezia-Roma 1-0 | Gol di Verde! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra le squadre di Italiano e Fonseca in tempo reale

La Roma fa visita allo Spezia in una partita valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i giallorossi Fonseca vogliono bissare il successo (4-3) dell’andata per non dover fare i conti con il risultato di Sassuolo-Lazio per l’ingresso in Conference League. Dall’altro i bianconeri di Italiano vanno a caccia di un altro risultato di prestigio per festeggiare al meglio la salvezza. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Picco’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI

SPEZIA (4-3-3) Rafael; Vignali, Capradossi, Terzi, Bastoni; Estevez, Agoume, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Mhkitaryan, El Shaarawy; Mayoral.

CLASSIFICA: Inter 91* punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria* 52; Verona 44; Genoa* 42; Bologna 41; Udinese* e Fiorentina* 40; Spezia 38; Cagliari* 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone* 23; Parma* 20

*una partita in più