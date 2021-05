Decisiva nella corsa Champions, Bologna-Juventus verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla conquista della Coppa Italia, Andrea Pirlo spera di festeggiare il suo secondo trofeo da allenatore con la qualificazione alla prossima Champions League. Per riuscirci, la Juventus non potrà contare solo sulle sue forze, visto che una vittoria oggi in casa del Bologna potrebbe non bastare. Con un punto di ritardo su Milan e Napoli, i bianconeri devono sperare anche in un favore di Atalanta o Verona per entrare tra le prime quattro in classifica. Senza Dijks e Soriano, Mihajlovic non ha intenzione di fare la vittima sacrificale, ma le motivazioni di Cristiano Ronaldo – per lui potrebbe anche essere l’ultima partita in bianconero – e compagni saranno sicuramente maggiori. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-JUVENTUS

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Medel, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Kulusevski, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

CLASSIFICA SERIE A: Inter 91* punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria* 52; Verona 44; Genoa* 42; Bologna 41; Udinese* e Fiorentina* 40; Spezia 38; Cagliari* 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone* 23; Parma* 20

* una partita in più