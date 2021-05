Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atalanta-Milan, gara decisiva nella corsa Champions League

L’ora del giudizio è arrivata. Novanta minuti più recupero separano il Milan dal verdetto finale su una stagione a tratti esaltante. Per non dipendere in nessun modo dal risultato di Bologna-Juventus, i rossoneri devono battere l’Atalanta a domicilio. Reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia, la squadra di Gasperini vorrebbe chiudere il campionato con uno storico secondo posto, ma le motivazioni dei rossoneri sono altissime. Con l’ultima partecipazione in Champions League datata 2013/14, Stefano Pioli dovrà vedersela anche con le statistiche, che non lo hanno mai visto vincere contro i bergamaschi da allenatore rossonero. In perfetto equilibrio è, invece, il bilancio contro Gasp, con 7 vittorie a testa e 5 pareggi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Milan

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 91* punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria* 52; Verona 44; Genoa* 42; Bologna 41; Udinese* e Fiorentina* 40; Spezia 38; Cagliari* 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone* 23; Parma* 20

*una partita in più