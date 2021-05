Il Chelsea di Thomas Tuchel, al momento in zona Champions, rischierebbe una penalizzazione dopo la rissa avvenuta durante la sfida con il Leicester

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il Chelsea potrebbe rischiare una penalizzazione in classifica dopo gli scontri in campo in occasione della sfida contro il Leicester City di Brendan Rodgers, tafferugli che hanno portato all’apertura di un’indagine della FA. I Blues, protagonisti di situazioni simili anche in altre gare, potrebbero quindi essere soggetti a questo tipo di sanzione che potenzialmente costerebbe loro davvero caro.

Il club londinese è infatti attualmente in zona Champions, ma è insidiato dal Liverpool in piena rimonta nelle ultime giornate ed entro martedì dovrà rispondere alle accuse che gli sono state rivolte. Inoltre, un ex dipendente della FA, la federcalcio inglese, ha commentato così la situazione in casa Chelsea: “Sembra che ci sia un problema all’interno del club“.