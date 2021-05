Calciomercato Lazio, incontro Lotito-Inzaghi: c’è la data

Calciomercato Lazio, il presidente Lotito e il tecnico Simone Inzaghi a breve a colloquio per il futuro: ecco quando

Ultima giornata di campionato per la Lazio in casa del Sassuolo, match che non ha molto da dire per i biancocelesti già sicuri di chiudere in sesta posizione. Il fallimento della rincorsa Champions nelle ultime giornate può pesare sul futuro di Simone Inzaghi, con il tecnico che potrebbe essere arrivato al capolinea.

Tutto verrà però deciso nell’incontro in programma con il presidente Lotito. Summit che dovrebbe avere luogo, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, lunedì o al più tardi martedì. I due discuteranno dei programmi futuri, per capire se ci sono i presupposti per proseguire insieme. L’accordo al momento manca non solo sulla parte economica, ma anche su quella tecnica. In caso di separazione, i nomi più caldi per i biancocelesti sono quelli di Gattuso e Mihajlovic. Al tempo stesso, Simone Inzaghi attenderà di parlare con il presidente per decidere poi il da farsi e valutare le offerte.