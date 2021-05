Calciomercato Juventus, addio prima della partita | Annuncio del giocatore

Wijnaldum annuncia l’addio al Liverpool a pochi minuti dall’inizio della sfida di Premier League: da luglio giocherà per un’altra squadra

Georginio Wijnaldum è sceso in campo nella sfida tra Liverpool e Crystal Palace con la fascia al braccio: capitano per un giorno, per l’olandese che in estate lascerà i Reds dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions League con il terzo posto in Premier. Prima del calcio d’inizio ad Anfield, infatti, il giocatore ha parlato con la stampa confermando che tutto lascia pensare che ci sarà una separazione.

Calciomercato Juventus, addio prima della partita

“Per quello che sembra, questo è un addio” ha detto Wijnaldum, che in inverno era stato accostato a diversi club italiani, tra cui anche l’Inter campione d’Italia. Stando a quanto riportato dal ‘Mirror’ ci sarebbe anche la pista Barcellona per quest’estate, che potrebbe vederlo trasferirsi a parametro zero: il contratto dell’olandese, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno. Un’occasione che potrebbe vedere anche la Juventus interessarsi al giocatore, soprattutto a fronte delle difficoltà economiche che il club bianconero potrebbe incontrare quest’estate per operare sul calciomercato.

A Barcellona andrebbe a firmare un triennale, nonostante il prossimo novembre compirà 31 anni. Un’offerta che potrebbe essere pareggiata anche dalla Juventus, che ha bisogno di rimpinguare la mediana con nomi dal valore internazionale. Con nel suo palmares una Champions League, una Supercoppa Uefa, una Coppa del mondo per club e un campionato inglese vinto nella stagione 2019/2020, per Wijnaldum l’esperienza a Liverpool è arrivata al capolinea.