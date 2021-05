Il futuro di Andrea Pirlo potrebbe decidersi questa sera con la qualificazione Champions o meno. Il punto sulle alternative: Gattuso e non solo

La Juventus questa sera a Bologna si gioca una stagione, ma non ha il destino nelle proprie mani per ciò che concerne la corsa Champions. I bianconeri sono chiamati a battere la squadra di Mihajlovic per poi sperare in un passo falso di Milan o Napoli. Poi sarà il tempo di pensare anche al futuro della panchina che non appare sicuro neanche dopo la vittoria della Coppa Italia. Vincente e poi esonerato è infatti una combinazione che si sta ripetendo piuttosto spesso negli ultimi anni alla Juventus, con i precedenti freschi, seppur con motivazioni differenti, di Allegri e Sarri. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ fa quindi il punto della situazione, sottolineando come questa volta proprio i risultati, con Coppa Italia, Supercoppa ed eventuale qualificazione Champions in extremis la storia per lo Pirlo potrebbe essere diversa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, sempre viva la pista Gasperini per il post Pirlo

LEGGI ANCHE >>> Corsa Champions | Milan, Napoli e Juventus: le combinazioni per qualificarsi

Calciomercato Juventus, dall’eventuale conferma di Pirlo al profilo di Gattuso: le alternative

Pirlo è debuttante assoluto ed in più è una scelta di Agnelli, e si è ritrovato in una situazione complessa da gestire. Lo stesso tecnico se fosse per lui si concederebbe un’altra chance ma è da verificare se questa sia la volontà del club che intanto si guarda intorno. Il quotidiano sottolinea come il capofila delle alternative sia Gennaro Gattuso, autore di un grande lavoro a Napoli dopo una prima fase complicata dai tanti infortuni. Il tecnico ex Milan ha dimostrato di avere sia grande personalità che idee spendibili sul campo. Appurato che De Laurentiis non avrebbe più puntato su di lui lo stesso Gattuso ha avuto colloqui con la Fiorentina, interrotti poi quando si è fatta avanti la stessa Juventus. Una pista che non scalda i cuori dei tifosi juventini, che sperano ancora nel ritorno di Allegri e sognano Zinedine Zidane, il quale potrebbe aver concluso ieri la sua avventura al Real. La Juve resta sempre nel cuore del francese che, però, potrebbe anche restare un anno fermo in attesa di una chiamata dalla Francia.