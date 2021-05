Calciomercato Juventus, bocciatura definitiva per Pirlo | “Che senso ha?”

Calciomercato Juventus, Pirlo destinato all’addio anche in caso di qualificazione in Champions: ennesima bocciatura per il tecnico

Ultimo atto di una stagione difficile per la Juventus, che ha dovuto abdicare al titolo in Italia dopo nove scudetti consecutivi e che al momento sarebbe addirittura fuori dalla Champions League. Ultimi 90 minuti per sperare, in casa del Bologna, attendendo buone notizie da Atalanta-Milan o da Napoli-Verona per i bianconeri. La squadra di Pirlo arriva all’appuntamento definitivo sulla scia di tre vittorie consecutive con Sassuolo, Inter e Atalanta in Coppa Italia, per mettere a referto comunque il secondo trofeo stagionale. Ma il destino dell’allenatore, comunque vada a finire, appare segnato. Troppi alti e bassi, soprattutto bassi, nella stagione dei campioni d’Italia uscenti, e responsabilità evidenti al netto delle attenuanti.

Calciomercato Juventus, niente conferma per Pirlo: tutte le colpe dell’allenatore

L’ennesima bocciatura arriva dal punto sulla stagione bianconera tracciato su Twitter da Fabio Ravezzani di ‘Telelombardia’. “E’ vero che Pirlo non aveva la squadra più forte – scrive – Ma rischia la Champions contro squadre molto più deboli. E anche in Europa è stato eliminato agli ottavi da una squadra molto più debole. Il bel gioco non si è mai visto e anche in Coppa Italia gli è andata bene contro l’Inter. Che senso ha confermarlo?”. Il cambio di rotta, a partire da domani, appare insomma inevitabile e il tourbillon di nomi attorno alla panchina bianconera lo confermerebbe.