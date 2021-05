Gli occhi in casa Juventus sono tutti puntati sul futuro di Cristiano Ronaldo. Stasera l’esito della corsa Champions mentre dall’estero si parla già della ‘nuova’ squadra

La Juventus si gioca le residue carte per arrivare in Champions questa sera a Bologna, sperando in un passo falso della concorrenza. Protagonista obbligato dovrà essere Cristiano Ronaldo che dal canto suo potrebbe anche essere all’ultima partita con la maglia dei bianconeri. 101 gol dopo il suo approdo a Torino, CR7 con un anno solo di contratto potrebbe quindi anche essere ai saluti, soprattutto nel caso in cui la squadra di Pirlo non dovesse riuscire a strappare il pass per la prossima Champions League. Difficile infatti pensare che il fenomeno portoghese desideri restare giocando in Europa League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo torna a Manchester

Al netto di tutto il destino di Ronaldo resta pesantemente in bilico, alla luce anche del pesante solco economico scavato nelle casse bianconere. La Juventus infatti si guarda intorno ipotizzando un addio del portoghese anche a beneficio dei conti. Nello specifico inoltre stando a quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ lo stesso CR7 dovrebbe giocare il prossimo anno con il Manchester United. Il giocatore avrebbe raggiunto un accordo per svincolarsi dalla Juventus. Così facendo Ronaldo tornerebbe ai ‘Red Devils’ ben 12 anni dopo la sua partenza e lo farà per guidare la squadra a 36 anni con la sua esperienza. Il portale iberico sottolinea come l’accordo potrebbe diventare ufficiale al termine della stagione.