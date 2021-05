Calciomercato Inter, retroscena De Paul: parla Marino

Calciomercato Inter, nerazzurri su De Paul: il retroscena svelato da Pierpaolo Marino, dg dell’Udinese

Inter e Udinese in campo per i rispettivi ultimi 90 minuti a San Siro. I nerazzurri celebrano lo scudetto, i friulani una salvezza raggiunta in anticipo e con merito. Gara in cui i motivi d’interesse, più che per quanto riguarda il campo, potrebbero risiedere negli scenari di calciomercato. Tra i bianconeri, occhi su De Paul, ambito da molte squadre e di cui ha parlato il dg dei friulani, Pierpaolo Marino.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter-Udinese, Marotta sul futuro di Conte: arriva l’indizio

Ai microfoni di ‘DAZN’ ha spiegato: “L’Inter negli ultimi tempi non ha mandato segnali precisi. In passato aveva mostrato molta attenzione per il giocatore, ma non era il momento di darlo via”.