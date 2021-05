Liga, i risultati dell’ultima giornata | Atletico Madrid campione di Spagna

I risultati dell’ultima giornata di BundLiga esliga che si è consumata questa sera. Apoteosi Atletico Madrid: Real secondo

Si è conclusa questa sera una clamorosa Liga che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino alle fine. Vince l‘Atletico Madrid che ha trionfato in rimonta sul campo del Valladolid grazie alle reti nella ripresa firmate da Correa e Suarez che hanno incoronato il Cholo Simeone campione di Spagna ancora una volta. A bocca asciutta il Real Madrid che vince col medesimo punteggio contro il Villarreal in rimonta. In zona retrocessione saluta la Liga l’Huesca che non va oltre un pari per 0-0.

In Europa League vanno Real Sociedad e Betis Siviglia vincenti contro Osasuna e Celta Vigo, mentre chiude settimo lo stesso Villarreal. Per la zona Champions era invece tutto già deciso con Atletico, Real, Barcellona e Siviglia a rappresentare la Spagna il prossimo anno.

I risultati dell’ultima giornata di Liga:

Celta Vigo-Real Betis 2-3

32′ rig. Iago Aspas, 49′ Brais Méndez, 53′ rig. Borja Iglesias, 69′ Fekir N., 73′ Víctor Ruiz

Eibar-Barcellona 0-1

81′ Griezmann

Huesca-Valencia 0-0

Osasuna-Real Sociedad 0-1

86′ aut. Juan Perez

Real Madrid-Villarreal 2-1

20′ Yeremi, 87′ Benzema, 93′ Modric

Real Valladolid-Atlético Madrid 1-2

18′ Plano, 57′ Correa, 67′ Suárez

Elche-Athletic Bilbao 2-0

28′ Boyé (Elche), 73′ Raúl Guti (Elche)