Inter, è ufficiale: sulle maglie da gara ci sarà un nuovo sponsor dalla prossima stagione, niente più Pirelli che resterà come Global Tyre Partner

Cambio sponsor sulle maglie dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Il club nerazzurro ha infatti annunciato un cambio per quanto riguarda lo sponsor delle proprie divise. Dopo 26 anni non sarà più Pirelli ad apparire sulle maglie da gara del club nerazzurro. Non è stato ancora annunciato il nuovo sponsor, ma la storica azienda milanese resterà comunque al fianco della compagine neo-campione d’Italia in qualità di Global Tyre Partner almeno sino alla stagione 2023/2024. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, serve liquidità: ecco i sacrificabili

Ad annunciare il cambio sponsor è stata proprio la società nerazzurra attraverso un comunicato ufficiale. Queste le parole del Ceo Alessandro Antonello: “Siamo felici di annunciare la prosecuzione del rapporto tra Inter e Pirelli, una collaborazione storica e vincente che dura da 26 anni. Pirelli è parte della famiglia nerazzurra e ci auguriamo che questo nuovo accordo di partnership ci permetta di tagliare insieme nuovi importanti traguardi”.