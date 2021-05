In vista dell’ultima partita a San Siro dove l’Inter festeggerà la scudetto contro l’Udinese, Conte ritrova Sanchez







Nella rifinitura di oggi dell'Inter, in vista dell'ultima partita del campionato di Serie A, in cui i nerazzurri di Antonio Conte festeggeranno lo scudetto contro l'Udinese, il mister pugliese ritrova Alexis Sanchez, che torna in gruppo ed è quindi disponibile e convocabile. Soltanto Aleksander Kolarov ha lavorato a parte.