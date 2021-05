Si chiude il campionato della Sampdoria, e l’avventura di Ranieri in blucerchiato: per la trentottesima giornata di Serie A, a Genova arriva il retrocesso Parma

Ieri ha ufficialmente comunicato l’addio alla Sampdoria, dopo un anno e mezzo, dunque quella di questa sera è l’ultima panchina blucerchiata per Claudio Ranieri. Per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, c’è il già retrocesso Parma. Nel turno precedente, i liguri hanno battuto in trasferta l’Udinese di Gotti. Di contro, i gialloblu, desolatamente ultimi in classifica, sono stati sconfitti dal Sassuolo di De Zerbi nel derby emiliano. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-PARMA

SAMPDORIA (4-4-2): Letica; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Leris, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Valenti, Bani; Laurini, Hernani, Brugman, Kosznovszky, Busi; Gervinho, Cornelius. All.: D’Aversa.

CLASSIFICA SERIE A:Inter 88 punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria 49; Verona 44; Bologna 41; Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone 22; Parma 20