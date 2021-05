Coronavirus, bollettino 22 maggio: 4.717 nuovi casi e 125 morti

Coronavirus, bollettino 22 maggio: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.717 i nuovi positivi, in calo rispetto ai 5.218 di ieri. Così facendo il numero di persone che hanno contratto il Covid dall’inizio della pandemia sale a 4.188.190. Purtroppo vanno registrati anche 125 decessi per un totale di 125.153 vittime dal febbraio dello scorso anno. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Le persone guarite o dimesse delle ultime 24 ore sono 12.633 per un totale di 3.779.293, mentre gli attuali positivi sono in tutto 283.744. Per ciò che concerne il tasso di positività si assesta invece sull’1,6%, in miglioramento rispetto all’1,9% di ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece -39 rispetto a ieri -75.