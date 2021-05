Ivan Juric è chiamato a decidere il suo futuro: la permanenza al Verona non è certa, le sue parole in conferenza

Giorni di riflessioni per Ivan Juric. Il tecnico croato non è certo di restare al Verona: come raccontato da Calciomercato.it, sulle sue tracce ci sono Fiorentina e Torino. L’allenatore ha parlato anche di quel che sarà il suo futuro: “Ho parlato con il presidente Setti e mi ha presentato la situazione. Ho avuto contatti con altri club, come lo scorso anno. Si ascolta e poi si decide a casa mia con la mia famiglia”.

Juric entra nel merito delle valutazioni che lo porteranno a scegliere: “Ci sono tre parametri: l’aspetto economico, l’ambizione e la famiglia. Poi conta anche l’istinto”. Una decisione non ancora è stata presa: “Ci sono da chiarire meglio delle situazioni. Il presidente mi ha illustrato la situazione e dico che così è difficile. Si può ripartire ma con idee chiare”