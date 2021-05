Il futuro di quattro allenatori si deciderà nei prossimi giorni: le big potrebbero cambiare guida tecnica, possibile sorpresa Pirlo

Juventus, Milan e Napoli aspettano la domenica Champions, quella che deciderà il futuro di Pirlo, Pioli e Gattuso. Attende anche l’Inter che guarda all’incontro tra Zhang e Conte per capire quel che sarà del tecnico che ha riportato lo scudetto in nerazzurro. Potrebbe essere l’estate dei grandi addii in panchina con tutte le big in odore di cambio allenatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per questo Calciomercato.it ha chiesto sul proprio account Twitter chi sarà l’allenatore che domani sarà per l’ultima volta sulla panchina dell’attuale squadra. A sorpresa, l’addio dato per certo è quello di Gattuso al Napoli che raccoglie il 44,5% di preferenze. Pirlo, invece, andrà via dalla Juventus per il 31,9% dei votanti. Più sicuri della loro conferma Pioli e Conte: il primo raccoglie appena il 9,1% di voti, il secondo il 15,1%-