Calciomercato Napoli, rinnovo inatteso | Annuncio dell’agente

Per il calciomercato Napoli arriva l’annuncio dell’agente di Hysaj sul possibile rinnovo a sorpresa

In scadenza di contratto a fine stagione, Elseid Hysaj studia la miglior soluzione per il suo futuro. L’addio al Napoli sembra quasi inevitabile ma non sono escluse sorprese sul fronte rinnovo. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha fatto il punto della situazione: “Non ho più sentito il Napoli, ad oggi per Hysaj sono andato avanti con altri club – spiega a ‘Radio Punto Nuovo’ nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’ – Magari, il presidente dopo la partita con il Verona ci contatta. Non abbiamo aspettato la fine del campionato volutamente: non solo in Italia, nessuno ha deciso chi è l’allenatore”.

Seguito anche da Roma e PSG tra le altre, Hysaj non chiuderebbe a un eventuale rinnovo con la società di De Laurentiis: “Non abbiamo firmato con nessun club: se ci verrà fatta un’offerta, la valuteremo, anche dal Napoli – spiega Giuffredi – Nessuna preclusione nei confronti di una permanenza a Napoli”.