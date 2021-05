Calciomercato, futuro da decifrare | Balotelli ha già deciso

In casa Monza è da decifrare il futuro di Mario Balotelli, ma l’attaccante ha già fatto al sua scelta

Autore di una stagione altalenante con la maglia del Monza, Mario Balotelli non ha ancora certezze sul suo futuro. Nel prossimo calciomercato estivo il suo nome potrebbe tornare di moda anche in Serie A. Come riporta la redazione di SerieBnews.com, però, l’attaccante bresciano avrebbe ben chiara la sua volontà per l’anno prossimo. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’!

