Calciomercato, nuova offerta per Sarri in Serie A | C'è anche il Sassuolo

Maurizio Sarri potrebbe tornare in panchina dopo una stagione: l’ex tecnico di Juventus e Napoli avrebbe una nuova offerta in Serie A

Due anni fa, la scelta di Maurizio Sarri di deporre l’ascia di guerra e abbracciare il progetto della Juventus ha sorpreso molti. Le difficoltà ambientali, poi, si sono confermate anche nel corso di tutta la stagione, ma nonostante tutto il tecnico toscano ha portato a casa lo scudetto. La spaccatura con una parte del gruppo bianconero, però, era insanabile ed è arrivato l’esonero. Da quel momento Sarri non ha ancora trovato una panchina, ma questa estate sembra essere quella giusta. Come raccontato su Calciomercato.it, ci sarebbe l’interessamento del Tottenham dopo che Mourinho lo ha anticipato per la panchina della Roma. L’avvicinamento con i giallorossi c’era stato, ma poi il club capitolino ha scelto di affidare la guida tecnica allo ‘Special One’. Ora, però, Sarri avrebbe sul tavolo una nuova offerta dalla Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Sarri può tornare in Serie A | Offerta del Sassuolo

Torna in ballo il nome di Maurizio Sarri per il valzer delle panchine che avrà luogo in Serie A questa estate. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, il Sassuolo starebbe facendo un tentativo serio per arrivare al tecnico toscano. Il club emiliano si separerà da Roberto De Zerbi, che passerà allo Shakhtar Donetsk, e vorrebbe aumentare il livello con un tecnico di prima fascia. Agli interessamenti della Fiorentina, al possibile ritorno al Napoli e allo spiraglio Milan in caso di mancata Champions League, ora si aggiunge anche la suggestione Sassuolo. Tante incognite nel futuro dell’ex allenatore della Juventus, anche se il suo ritorno in panchina sembra essere sempre più probabile.