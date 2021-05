Massimiliano Allegri conteso da Juventus e Real Madrid: c’è la richiesta da sessanta milioni dell’allenatore toscano

Opzione Allegri per il Real Madrid. Come raccontato da Calciomercato.it, l’agente dell’allenatore toscano è in Spagna per parlare con la dirigenza delle merengues. Florentino Perez attende la risposta di Zidane che arriverà la prossima settimana, ma intanto c’è il pressing del procuratore del tecnico toscano che ha anche le opzioni Juventus e Napoli in Italia.

I prossimi dieci giorni dovrebbero dare una risposta definitiva sulla panchina del Real Madrid e il futuro di Allegri. In caso di sbarco in Spagna, l’allenatore toscano avrebbe una sola richiesta da presentare a Florentino Perez: Paulo Dybala. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Allegri chiede Dybala al Real Madrid

Come riportato da ‘todofichajes.com’, la Joya sarebbe l’unica richiesta che Allegri ha fatto al Real Madrid nel caso di approdo al ‘Bernabeu’. L’argentino, in scadenza di contratto nel 2022 e con la trattativa per il rinnovo arenata, ha una valutazione tra i 50 e i 60 milioni di euro. Al Real Madrid troverebbe già Benzema, così come potrebbe esserci anche Mbappe, primario obiettivo di Perez per la prossima stagione. Anche il francese come Dybala è in scadenza nel 2022 e il rinnovo con il Psg non è ancora arrivato. Un tridente da sogno quello che Allegri potrebbe schierare al Real Madrid.